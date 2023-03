Dodge Challenger SRT Demon 170, la nuova muscle car da oltre 1.000 CV

VELOCISSIMA

Per ottenere prestazioni così elevate, Dodge ha lavorato molto sul suo V8. Per esempio, il compressore volumetrico è passato da 2,7 litri a 3 litri, mentre il corpo farfallato è passato da 92 mm a 105 mm. Nuovo è pure l'impianto di iniezione. Il costruttore ha poi rivisto anche pistoni, bielle e albero motore. Per gestire l'incremento di potenza e di coppia, il cambio automatico a 8 rapporti è stato rinforzato.

Trattandosi di un'auto nata espressamente per le Drag Race, adotta specifici pneumatici. Al posteriore troviamo gli pneumatici Mickey Thompson ET Street R 315/50R17, mentre all'anteriore pneumatici Mickey Thompson ET Street 245/55R18. I cerchi sono in alluminio ma opzionalmente sono disponibili anche in fibra di carbonio. Dodge mette a disposizione anche pneumatici più tradizionali per chi volesse utilizzare la vettura quotidianamente. Questo nuovo modello può contare anche sulla presenza del TransBrake 2.0 che permette di gestire al meglio le partenze da fermo in una Drage Race. L'auto sarà disponibile in 14 diversi colori.