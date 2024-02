Nuova Citroen e-C3 è proposta sul mercato italiano a partire da 23.900 euro nell'allestimento You. Prezzo che sale a 28.400 euro nella più completa versione Max. Prezzi, dunque, che rendono la vettura compatibile con gli incentivi statali. Per il mese di febbraio, la casa automobilistica ha voluto lanciare una promozione legata ad una specifica offerta di leasing chiamata "Elettrico Sociale Citroen" che permette di avere la piccola elettrica con un canone a partire da 49 euro per la versione You o a partire da 99 euro per quella Max.

Si tratta di un leasing di 36 mesi con un chilometraggio massimo di 30.000 km. Vediamo i dettagli finanziari come riportati dal costruttore francese. Sul sito ufficiale della casa automobilistica è comunque possibile ottenere maggiori informazioni. Partiamo dall'offerta per l'allestimento You.