Maison Citroen, a Bologna apre il terzo flagship store in Italia

Citroen ha inaugurato a Bologna il suo terzo flagship store urbano in Italia. La “ Maison Citroen ” bolognese si trova in via Rizzoli 7 all'interno in un punto vendita della catena COIN e adotta un particolare format che prevede "un'esperienza di shopping personalizzata". Più nel dettaglio, nello store del marchio francese, le persone potranno scoprire tutto del mondo Citroen e potranno anche acquistare online il proprio modello desiderato.

CITROEN AMI PROTAGONISTA

Questo store sarà il primo in Italia a disporre del nuovo logo del marchio francese e della nuova Brand Identity che sono stati presentati da poco tempo. Anche gli altri flagship store italiani di Citroen, a Miano e Catania, presto saranno rinnovati con tali novità.

All'interno dello store di Bologna sarà esposta la piccola Citroen Ami, il quadriciclo elettrico che sta avendo un buon successo dal punto di vista commerciale. Una scelta non fatta a caso in quanto è un mezzo pensato espressamente per la mobilità urbana, che ben sia adatta a circolare in una città in cui presto i limiti di velocità saranno portati a 30 km/h quasi ovunque.

Tutti coloro che si recheranno al Maison Citroen di Bologna troveranno il personale del marchio francese grazie al quali sarà possibile scoprire tutte le novità della gamma oltre a prendere un appuntamento per poter effettuare un test drive con la Citroen Ami o con le altre vetture della casa automobilistica.

A collaborare al progetto del progetto della Maison Citroen, la concessionaria Citroen AutoPiù, la cui titolare Francesca Stefanelli ha dichiarato: