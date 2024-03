Shell chiuderà 1000 stazioni di rifornimento per potenziare la rete di ricarica

La multinazionale non ha rilasciato dettagli circa l’ubicazione delle stazioni di rifornimento che verranno chiuse nei prossimi anni, ma valutando la capillarità di queste ultime, una previsione abbastanza solida vede prima di tutto la Cina, seguita dall’Europa.

La nazione asiatica, in particolare, non ospita solo la maggior parte dei centri di Shell e la sede di BYD, ma è anche il mercato più vivace ed interessato alle auto elettriche, con una sempre maggiore concorrenza fra le case locali, che si sfidano con prodotti innovativi ma al contempo economicamente accessibili.

La quota di auto elettriche nelle vendite di auto nuove è aumentata da meno del 3% nel 2018 al 18% nel 2023. La crescita più rapida si registra in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo, seguito da Europa e Stati Uniti. In Cina, c’è una vasta gamma di veicoli in vendita a meno di 40.000 dollari, mentre in altri mercati i veicoli elettrici generalmente vengono venduti a prezzi superiori prima che vengano applicati i sussidi governativi