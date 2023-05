Il Gruppo BMW prevede che nel 2030 metà delle sue auto vendute saranno elettriche. Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda tedesca sta investendo per adeguare le sue fabbriche alla costruzione dei nuovi modelli a batteria. La piattaforma Neue Klasse sarà molto importante per questa strategia in quanto sarà utilizzata per tutte le future nuove auto elettriche del marchio tedesco. I primi modelli arriveranno nel corso del 2025. A quanto pare, queste vetture a batteria di nuova generazione saranno costruite anche in Cina. Infatti, in occasione del 20° anniversario della joint venture BMW Brilliance Automotive, la casa automobilistica ha dichiarato che i modelli basati sulla piattaforma Neue Klasse saranno prodotti a partire dal 2026 anche dalla fabbrica cinese di Shenyang.

Pure le batterie destinate a queste vetture saranno prodotte in questo sito. Infatti, contestualmente, il marchio tedesco ha dato il via alla costruzione di un nuovo impianto dove saranno realizzate le batterie di sesta generazione di BMW. L'investimento complessivo da parte della joint venture sarà di circa 1,3 miliardi di euro. Secondo quanto raccontato in passato, questi accumulatori disporranno di celle cilindriche e permetteranno di migliorare l'autonomia e la potenza di ricarica fino al 30%. Il nuovo impianto dedicato alle batterie sarà anche molto importante per l'economia locale visto che permetterà di andare a creare circa 2.000 nuovi posti di lavoro.

PIATTAFORMA NEUE KLASSE

Il primo sito produttivo a utilizzare la nuova piattaforma di BMW sarà quello di Debrecen, in Ungheria, attualmente in fase di costruzione. Secondo quanto raccontato dal marchio tedesco in passato, il piano è quello di arrivare a lanciare 6 nuove vetture basate sulla Neue Klasse tra il 2025 e il 2027. I primi due modelli saranno una berlina e un SUV che entreranno nella fascia di mercato dell'attuale Serie 3. Oltre che in Ungheria e in Cina, le vetture realizzate su questa piattaforma saranno costruite pure nello stabilimento principale di Monaco, in Germania, dal 2026. Successivamente, dal 2027 le vetture Neue Klasse saranno assemblate anche nello stabilimento di San Luis Potosi, in Messico.