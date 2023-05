Tutto pronto per l' edizione 2023 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este che, come da tradizione, è stata presentata al Teatro alla Scala di Milano. Alla conferenza stampa erano presenti Massimiliano Di Silvestre (Presidente e AD di BMW Italia), Helmut Käs (Responsabile di BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este) e Davide Bertilaccio (CEO Villa d’Este Hotels).

IL PROGRAMMA

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si terrà dal 19 al 21 maggio 2023 ed è organizzato da BMW Group Classic in collaborazione con il Grand Hotel Villa d'Este. L'evento di quest'anno vedrà in competizione oltre 50 auto storiche suddivise in otto classi:

Class A - A CENTURY OF THE 24 HOURS OF LE MANS: HEROES OF THE MOST FAMOUS RACE IN THE WORLD

Class B - THE FAST AND THE FORMAL: PRE-WAR HIGH SPEED LUXURY

Class C - GRANDE VITESSE: PRE-WAR WEEKEND RACERS

Class D - INCREDIBLE INDIA: THE DAZZLING MOTORING INDULGENCES OF THE MIGHTY MAHARAJAS

Class E - PORSCHE AT 75: DELVING INTO THE STUTTGART LEGEND’S ICONIC AND ECCENTRIC BACK CATALOGUE

Class F - GRANTURISMO: EXPERIMENTING WITH THE POST-WAR EUROPEAN GT

Class G - THAT ‘MADE IN ITALY’ LOOK: STYLES WHICH CONQUERED NEW WORLDS

Class H - HERE COMES THE SUN: ’TOPLESS’ DONE DIFFERENTLY!

Sabato si svolgerà la tradizionale sfilata del Concorso d'Eleganza a Villa d'Este. I biglietti sono già andati esauriti da tempo. Il Best of Show (il titolo più importante) sarà incoronato dalla Giuria e il veicolo in questione sarà premiato con il Trofeo BMW Group la domenica sera. Oltre al primo premio, i partecipanti e i veicoli in gara al Concorso si contenderanno la vittoria nelle rispettive categorie, per la Coppa d'Oro assegnata tramite voto pubblico e per una serie di altri riconoscimenti.

Sempre sabato ma a Villa Erba si svolgerà l'evento “Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht” che porterà un assaggio di Baviera al Concorso. Qui verranno celebrati veicoli di tutti i tipi e i modelli di tutte le marche, portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo.