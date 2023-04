Come sappiamo, le batterie sono l'elemento più costoso delle auto elettriche. Tutte le case automobilistiche stanno lavorando per ridurre i costi degli accumulatori, con l'obiettivo di rendere le elettriche più competitive e redditizie. Parlando con Reuters, Nicolas Peter, responsabile finanziario del Gruppo BMW, ha spiegato quale sia la strategia del costruttore tedesco per arrivare proprio a contenere i costi delle batterie.

A quanto pare, BMW sta scommettendo sul design delle batterie e soprattutto sul riciclo degli accumulatori. Si tratta di una scelta differente da quella fatta da altre case automobilistiche che, invece, stanno investendo nel settore minerario per poter disporre di forniture agevolate di materie prime necessarie per la produzione delle celle delle batterie.

Non pensiamo che sia giusto investire nelle miniere. Consideriamo più importante recuperare le materie prime dalle automobili e da altri prodotti.

Abbattere i costi delle batterie, che dipendendo molto dalle materie prime, è la sfida chiave per le case automobilistiche che tentano di generare profitti dai veicoli elettrici simili a quelli dei loro modelli endotermici. Alcuni costruttori come Volkswagen e Stellantis, per esempio, puntano molto sull'espansione della propria produzione di batterie e sugli investimenti nelle miniere per garantirsi il controllo lungo la catena di approvvigionamento.