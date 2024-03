Carlos Tavares, pronto un piano per Mirafiori

Oltre ad un hub per l'economia circolare, Mirafiori comunque continuerà ad essere un centro produttivo, una fabbrica dove si producono le 500 elettriche e le nuove Maserati GranTurismo e GranGabrio. Dalla seconda metà del 2024 si partirà anche con la produzione dei cambi doppia frizione elettrificati per tutto il Gruppo destinati a modelli ibridi. Ne capiremo di più quando sarà dettagliato questo nuovo piano preannunciato da Tavares.

Credo che sarà uno dei maggiori Automotive park di Stellantis nel mondo. Continueremo ad avere un’attività molto intensa di design. Tutti i più bei modelli di Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth nascono a Mirafiori, per non dire di Maserati. Continueremo così.

ITALIA, UNO DEI 3 PILASTRI DI STELLANTIS

Il numero uno di Stellantis garantisce che l'Italia è uno dei 3 pilastri del Gruppo automobilistico.

L’Italia è uno dei tre pilastri di Stellantis nel mondo, insieme e Francia e Stati Uniti.

Per questo, Tavares ricorda i molti investimenti fatti dall'azienda nel Paese e i diversi progetti avviati come la prossima realizzazione della gigafactory di Termoli o la produzione di vetture basate sulle piattaforme STLA Medium e Large. Tra il 2019 e il 2022 Stellantis ha investito 5 miliardi nel nostro Paese, di cui 2 a Torino. Il manager portoghese conferma che la sua azienda intende continuare ad investire nel nostro Paese per raggiungere l'obiettivo di un milione di auto prodotte all'anno. Tuttavia, per raggiungere tale traguardo si dovranno verificare le giuste condizioni. In particolare, è importante che il mercato auto europeo torni ai livelli pre-covid.

Tavares ha poi ribadito l'importanza degli incentivi. Il CEO di Stellantis sottolinea come il mercato italiano sia molto sensibile ai prezzi e che in Europa è quello che ha la quota più grande del segmento B. L'accessibilità è quindi fondamentale e i sussidi sono necessari.

I sussidi necessari per l’acquisto da parte dei consumatori italiani di automobili elettriche che produciamo in Italia sono stati annunciati molte volte, ma non sono stati ancora implementati. In questo modo noi perdiamo l’occasione di produrre più auto elettriche in Italia.

Tavares aggiunge che il Governo italiano dovrebbe aiutare i consumatori italiani perché le auto a batteria costano di più di quelle endotermiche. Per le sue caratteristiche, il mercato italiano va infatti aiutato più degli altri.