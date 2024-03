Bonus colonnine per imprese e professionisti: si riparte il 15 marzo

Stando alla nota ufficiale del ministero, questo strumento resterà attivo "per almeno altri tre mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo economico". A quanto pare, a disposizione ci sono ancora più di 70 milioni di euro.

Torna il bonus colonnine per imprese e professionisti . Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato che dal 15 marzo sarà riaperto lo sportello digitale attraverso il quale sarà possibile ottenere il contributo per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica .

COME FUNZIONA?

Dunque, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024 fino alle ore 17.00 del 20 giugno 2024, i professionisti e le imprese potranno accedere alla piattaforma online predisposta da Invitalia per compilare la domanda che darà diritto al bonus. A chi sono rivolti i contributi?

Le agevolazioni sono rivolte a imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale e a singoli professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili sostenute successivamente al 4 novembre 2021 e oggetto di fatturazione elettronica.

Parliamo di spese che hanno riguardato l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle di installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Inoltre, il bonus erogato dal ministero va pure a coprire, fino al limite massimo del 10% del costo per l’acquisto e messa in opera, anche le spese sostenute per la connessione alla rete elettrica e quelle per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.