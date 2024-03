Genova, partono i lavori per il tunnel sottomarino

Autostrade per l'Italia ha annunciato di aver dato il via ai lavori del "Tunnel subportuale di Genova". Si tratta del primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia. Per l'intera opera, la società investirà circa 1 miliardo di euro. L'apertura al traffico è prevista per l'agosto del 2029.

IL PROGETTO

L'opera è stata progettata in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, e permetterà di migliorare sia i collegamenti cittadini, sia l’accessibilità al porto di Genova. Grazie al tunnel, Autostrade per l'Italia afferma che sarà possibile risparmiare più di 1 milione di ore di viaggio ogni anno, con ricadute positive anche in termini ambientali. Inoltre, Genova guadagnerà 10 ettari di nuovi parchi urbani in superficie visto che il progetto nasce anche come un vero e proprio piano di riqualificazione urbanistica. Uno degli obiettivi è quello di contribuire al rafforzamento della rete del verde urbano. Nello specifico, saranno realizzati tre nuovi parchi pubblici e nuovi percorsi ciclopedonali. Il progetto, definito grazie al contributo delle Istituzioni territoriali sulla base del masterplan di Genova redatto dallo Studio Renzo Piano e sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è espressione della sinergia tra le aziende del Gruppo Aspi, a partire da Tecne, società di ingegneria che ne ha curato la progettazione, fino ad Amplia, prima azienda di costruzioni per attività a livello nazionale, che curerà la prima fase di lavorazioni.

Dopo alcune prime opere propedeutiche, i lavori veri e propri sono iniziati con l’avvio della demolizione del grande capannone industriale CSM, da parte di due gigantesche gru con pinze. In questo modo è stato possibile aprire un’area di oltre 25.000 metri quadri nella quale verrà ricavato l’imbocco Ovest del tunnel, da cui partiranno gli scavi. L'opera prevede un tracciato di 3,4 km, costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia, del diametro esterno di scavo di circa 16 metri, che scorreranno a una profondità massima di 45 metri in area di bacino portuale. Con 16 metri di diametro, sarà il quarto tunnel sottomarino al mondo per diametro. Al suo interno, la velocità massima sarà di 70 km/h e saranno utilizzate tecnologie avanzate per il rispetto dei limiti di velocità. A inaugurare il cantiere, sono stati il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e, per Autostrade per l’Italia, la Presidente Elisabetta Oliveri e l’Amministratore delegato Roberto Tomasi.