Polestar ha annunciato di aver ottenuto quasi 1 miliardo di dollari (950 milioni per la precisione) in finanziamenti da parte di un pool di banche tra cui BNP Paribas, Natixis, Standard Chartered, BBVA, HSBC e SPDB, sotto forma di un prestito triennale. Grazie a questo finanziamento, la casa automobilistica potrà sostenere i suoi piani di sviluppo e coprire gran parte del suo fabbisogno finanziario. La liquidità in bilancio al 31 dicembre 2023 ammontava a circa 770 milioni di dollari.