Ponte sullo Stretto: approvato il progetto definitivo

Nuovo passo avanti del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Nella giornata di ieri, il CDA della società Stretto di Messina ha approvato l’aggiornamento del progetto definitivo per la realizzazione del ponte che collegherà la Calabria alla Sicilia. A questo punto, può partire l'iter che porterà alla realizzazione di questa nuova opera infrastrutturale il cui completamento è previsto nel 2032.

Una volta completati tutti i prossimi passaggi burocratici, il cantiere dovrebbe essere aperto nel luglio del 2024 come ha confermato lo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. In sostanza, il CDA ha approvato la relazione del progettista di aggiornamento al Progetto Definitivo del 2011.

La Relazione del Progettista è stata predisposta ai sensi del Decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 dal Contraente generale Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild. L’approvazione della Relazione è il risultato di un articolato sistema di verifiche posto in essere dalla Stretto di Messina che, oltre alla Direzione Tecnica della Società, ha coinvolto la Parsons Transportation Group in qualità di Project Management Consultant e un Expert Panel quale Organo a supporto per le attività tecnico-specialistiche di Alta Sorveglianza, composto da quattro massimi rappresentanti nelle discipline di aerodinamica-aeroelastica, sismica, geotecnica e ambiente.