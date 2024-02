In Italia superati i 50 mila punti di ricarica per le auto elettriche

La rete di ricarica per le auto elettriche in Italia continua a crescere e alla fine del 2023 poteva contare su 50.678 punti di ricarica a uso pubblico. Si tratta di un dato molto interessante che emerge dalla quinta edizione dello studio “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, presentato da Motus-E.

L'ulteriore dato interessante è che nel nostro Paese sta accelerando la posa delle nuove infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici. Infatti, nel 2023, la rete è cresciuta di 13.906 nuovi punti di ricarica, di cui 3.450 nell'ultimo trimestre. Si tratta di un risultato complessivamente migliore di quello del 2022 quando furono installati 10.748 punti di ricarica.