LoJack, crescono i furti in Italia nel 2023. Maglia nera alla Campania

DOVE AVVENGONO I FURTI?

Secondo il rapporto di LoJack elaborato prendendo in considerazione gli oltre 550 mila dispositivi installati a bordo di veicoli in circolazione sulle strade italiane, i furti si concentrano (9 su 10) in 4 regioni italiane: Campania (quasi 1 furto su 3), Lazio (24%), Puglia (20%) e Lombardia (14%). Una polarizzazione che secondo il rapporto è diventata sempre più evidente nel corso degli ultimi anni. Polarizzazione che porta anche come conseguenza, un aumento dei costi assicurativi in queste regioni.

Come accennato all'inizio, c'è un vero e proprio boom di furti dei modelli SUV tanto che nel 2023 hanno rappresentano il 53% del totale delle auto rubate. Solo 4 anni fa, rappresentavano "appena" il 33%. Visto l'andamento del mercato auto nel suo complesso, non stupisce poi troppo che l'interesse sui SUV da parte dei malviventi sia in forte crescita.