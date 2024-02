Incentivi auto 2024, preoccupano i tempi di attuazione

Timori condivisi da Motus-E che invita alla massima rapidità nel processo attuativo in modo da evitare il rischio di una paralisi di mercato.

Come avevamo già visto, anche UNRAE chiede che il Governo sia veloce nel completare l'iter per rendere disponibili i nuovi incentivi, soprattutto alla luce dei dati del mercato di gennaio che mostrano un deciso rallentamento del mercato delle elettriche e delle Plug-in.

Il Decreto finalizzato dal MIMIT ha intrapreso l’iter amministrativo di ratifica da parte degli altri Ministeri interessati e della Presidenza del Consiglio, cui seguirà il vaglio della Corte dei Conti: considerando i tempi per esaurire i vari passaggi autorizzativi e per aggiornare la piattaforma di Invitalia, i nuovi incentivi saranno operativi non prima della metà di marzo 2024, con il rischio concreto che nel frattempo il mercato rimanga paralizzato. I timori di un’attesa deleteria per il mercato sembrano confermati dal forte rallentamento non solo della raccolta ordini, ma anche delle immatricolazioni di auto BEV e PHEV, che a gennaio si fermano a quota 2,1% per le BEV e 2,8% per le PHEV: in totale, una quota del 4,9% di auto con la spina, la più bassa da Gennaio 2021.