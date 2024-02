Mercato auto Italia, il 2024 inizia con un +10,6% a gennaio

Il 2024 inizia con il segno positivo per il mercato auto italiano . Infatti, a gennaio sono state immatricolate 141.946 auto pari ad una crescita del 10,6% rispetto al mese di gennaio del 2023 (128.329 vetture). Per questo nuovo anno, UNRAE conferma le stime di 1,6 milioni di vetture immatricolate. Si stima, quindi, una crescita di 34.000 unità o del 2,1%. Tuttavia, si tratta di un livello ancora inferiore al periodo pre-pandemia, pari ad -16,5% sul 2019.

BENE I NUOVI INCENTIVI

Con la diffusione dei dati di gennaio 2024, UNRAE ha commentato con favore il nuovo schema degli incentivi.

I nuovi incentivi accolgono le richieste - più volte reclamate dall’UNRAE - di estendere l’Ecobonus a importo pieno a tutte le imprese, di aumentare l’entità dello stesso, di riportare al 2024 i fondi inutilizzati nel 2022 e, nel corso dell’anno, quelli del 2023.

Tuttavia, UNRAE mette in guardia sulle tempistiche dell'entrata in vigore dei nuovi incentivi, stimata per la metà di marzo. Ci sarebbe quindi il rischio che il mercato rimanga "paralizzato" visto che le persone attenderanno l'entrata in vigore del nuovo Ecobonus per poter usufruire delle nuove scontistiche.