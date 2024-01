Polestar 4, partono gli ordini del SUV elettrico. Prezzi

Polestar 4, il nuovo SUV Coupé elettrico, può finalmente essere ordinato in Europa e quindi anche in Italia. Le prime consegne sono attese per il mese di agosto 2024.

DUE VERSIONI

Ricordiamo che Polestar 4 poggia sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) sviluppata da Geely e misura 4.840 mm lunghezza x 2.139 mm larghezza x 1.534 mm altezza, con un passo di 2.999 mm. Il SUV Coupé elettrico è proposto in due versioni: la prima con un singolo motore e la trazione posteriore e la seconda con doppio propulsore e la trazione integrale. La versione Long range Single motor offre 200 kW (272 CV) e 343 Nm. Invece, la Long range Dual motor dispone di 400 kW (544 CV) e 686 Nm. In entrambi i casi è presente una batteria con una capacità di 100 kWh che permette un'autonomia, rispettivamente, di 610 e 580 km secondo il ciclo WLTP.

In corrente continua da una colonnina HPC, è possibile ricaricare fino ad una potenza massima di 200 kW. In corrente alternata, invece, fino a 22 kW. In un secondo momento arriverà anche la funzionalità vehicle-to-load (V2L) che permetterà di utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare i dispositivi elettrici esterni. All'interno dell'abitacolo, la Polestar 4 offre un sistema infotainment basato su Android Automotive OS e su Snapdragon Cockpit Platform che utilizza uno schermo da 15,4 pollici orientato orizzontalmente. Non manca nemmeno un display da 10,2 pollici per la strumentazione digitale.

PREZZI

Quanto costa la nuova Polestar 4? Si parte da 66.900 euro per la versione Single motor, consegna inclusa. Tra gli accessori, il Plus Pack comprende aggiornamenti per il comfort e la tecnologia, mentre il Pro Pack aggiunge cerchi da 21 pollici e alcuni dettagli di design specifici. Il Pilot Pack include il Pilot Assist e le sue funzioni estese. Il Performance Pack aumenta l'aspetto prestazionale e l'esperienza di guida della versione Long range Dual motor, con cerchi da 22 pollici, freni Brembo a 4 pistoncini, messa a punto del telaio Polestar Engineered e dettagli in Swedish gold per i freni e le cinture di sicurezza. Long range Single motor (consegna inclusa): 66.900 euro

Long range Dual motor (consegna inclusa): 73.900 euro

Pilot Pack: 1.500 euro

Plus Pack: 5.500 euro

Pro Pack: 2.000 euro

Performance Pack (solo dual motor): 4.500 euro