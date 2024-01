DR e BAIC: Cirelli Motor Company non può vendere le auto cinesi | La replica

Siamo Baic International Development Co., Ltd, una consociata interamente controllata da Baic Motor Corporation Ltd. La nostra azienda è impegnata nella vendita di veicoli a marchio proprio Baic (Baic Brand Vehicles) nel mercato estero. Il nostro indirizzo legale registrato è B2-036, Edificio 1, Piano 2, No. 99 Shuanghe Street, Distretto di Shunyi, Pechino, Cina. Vi scriviamo per informarvi che Baic Intl non ha alcun legame o partnership con Cmc s.r.l.- Cirelli Motor Company. Siamo venuti a conoscenza che Cmc s.r.l. ha promosso i prodotti Baic sotto un nome diverso e senza la nostra autorizzazione. Ci teniamo a precisare che non abbiamo autorizzato alcuna attività del genere. Abbiamo già comunicato a Cmc s.r.l. di interrompere immediatamente qualsiasi attività relativa ai veicoli prodotti da Baic. Dr Automobiles Groupe e Baic Intl vogliono garantire che i consumatori e tutte le parti interessate siano consapevoli di questa situazione e che i loro diritti e interessi siano tutelati.

Il problema, a quanto pare, è che alcuni modelli "Cirelli" (2 in particolare) sarebbero di produzione BAIC International che ha fatto sapere di non avere accordi con questa casa automobilistica che quindi non è autorizzata a vendere le sue auto .

Cirelli Motor Company potrebbe non dire molto alla maggior parte delle persone. Eppure, è un marchio automobilistico con sede legale a Milano che offre in Italia alcuni modelli di origine cinese che poi vengono rimarchiati con il brand "Cirelli". Si tratta di una prassi non certamente nuova e seguita anche da altre aziende che importano modelli cinesi per poi modificarli leggermente prima di metterli in vendita sul proprio mercato.

RAPPORTO ESCLUSIVO CON DR

Nel comunicato di BAIC viene menzionata DR Automobiles in quanto le due aziende collaborano da tempo in Italia. Inoltre, la scorsa estate, BAIC aveva scelto DR Automobiles come suo unico referente per l’Europa. Dunque, l'azienda italiana aveva siglato un accordo in esclusiva con la casa automobilistica cinese per il Vecchio Continente.

Più nello specifico, questa partnership prevede un rapporto di esclusiva per l’intero mercato europeo finalizzato alla progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi modelli. Si tratta dunque di un accordo strategico in funzione del processo di espansione non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati esteri, quest’ultimo già avviato dal Gruppo italiano. Infatti, DR Automobiles è da poco sbarcata in Spagna.