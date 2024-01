Polestar taglierà 450 posti di lavoro

Polestar ha fatto sapere di voler tagliare circa 450 posti di lavoro a livello globale. Si tratta del 15% della sua forza lavoro complessiva. Il motivo? Si parla di un decisione presa a causa di "condizioni di mercato difficili". La casa automobilistica sta cercando di guadagnare quote di mercato in un contesto economico indebolito e in un momento in cui la domanda delle elettriche sta rallentando.

Nell’ultimo anno, diverse case automobilistiche hanno avvertito che la crescita dei veicoli elettrici è stata più lenta del previsto a causa di un rallentamento delle domanda, del taglio degli incentivi in diversi Paesi e dei problemi della catena di approvvigionamento. Un portavoce di Polestar ha dichiarato: