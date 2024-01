Incentivi auto 2024, più che dimezzati i fondi per la fascia 61-135 g/km di CO2

Il 23 gennaio 2024 sono ripartiti gli incentivi per l'acquisto delle nuove auto. Come sappiamo molto bene, l'Ecobonus è partito con il vecchio schema. Il primo febbraio, il Governo presenterà la nuova struttura degli incentivi di cui abbiamo già parlato in passato e che permetterà, se il tutto sarà confermato, di arrivare a disporre di un contributo di 13.750 euro per l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione e per le famiglie con ISEE sotto i 30.000 euro. Intanto, l'Ecobonus 2024 è partito con le stesse regole del 2023. A pochi giorni dalla disponibilità dei nuovi fondi possiamo notare che quelli destinati alle vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 si stanno esaurendo rapidamente. Ricordiamo che a disposizione era stato messo un fondo di 120 milioni di euro. Nel mentre in cui scriviamo, siamo scesi a poco meno di 50 milioni di euro. Dunque, in una manciata di giorni, il fondo si è più che dimezzato.

Il calo più consistente si è visto nella giornata del 23 gennaio, quando il portale dove le concessionarie possono prenotare i contributi è tornato disponibile. Calo repentino dovuto al fatto che le concessionarie hanno probabilmente inserito in un colpo solo gli ordini accumulati dall'inizio dell'anno. Successivamente, la discesa del fondo è stata più progressiva ma questo non toglie che, come lo scorso anno, il fondo per le Euro 6 con emissioni 61-135 g/km di CO2 è destinato ad esaurirsi rapidamente.

NESSUN PROBLEMA PER LE ELETTRICHE E LE PLUG-IN

Nessun problema, invece, per i fondi destinati alle elettriche e alle Plug-in. Il fondo iniziale destinato alle BEV era di 194.750.000 euro. Nel mentre in cui scriviamo, è sceso a poco meno di 190.500.000 euro. Ancora meno sfruttato quello destinato alle vetture Plug-in (emissioni 21-60 g/km di CO2). Dai 232.750.000 euro, siamo scesi appena a 230.526.250. Vedremo se le cose cambieranno con la nuova struttura dell'Ecobonus che promette, come abbiamo visto, contributi molto più consistenti per le auto elettriche sebbene pare che rimarrà il limite di prezzo di 35 mila euro più IVA. Non rimane, quindi, che attendere novità da parte del Governo sul nuovo Ecobonus.