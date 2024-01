IONITY riduce il costo dell'abbonamento Passport: 5,99  al mese per 0,59  a kWh

Adesso, arriva una novità che riguarda i costi di ricarica . Come sappiamo, IONITY propone una tariffa per pay per use accanto al piano di ricarica IONITY Passport dedicato a tutti coloro che fanno largo utilizzo di queste stazioni. Tale piano, ricordiamo, a fronte di un pagamento di un canone mensile, permette di ottenere uno sconto di 0,20 euro sul costo dei kWh previsto dalla tariffa a consumo (0,79 euro a kWh in Italia).

IONITY sta portando avanti il piano di dotare l'Europa di una rete capillare di stazioni per la ricarica rapida delle auto elettriche . Ad oggi, sono quasi 600 le stazioni già aperte nel Vecchio Continente (34 in Italia) e il numero è destinato a crescere molto nel corso dei prossimi mesi.

IONITY ha fatto quindi sapere di aver ridotto il costo del canone del suo piano IONITY Passport. Invece dei precedenti 11,99 euro al mese, si passa a 5,99 euro. Rimane sempre la riduzione di 0,20 euro sulla tariffa a consumo. Quindi, in Italia ricaricare attraverso IONITY Passport costerà 0,59 euro a kWh.

Ma non è finita qui perché la società ha pure fatto sapere di aver ridotto i prezzi per kWh in Danimarca, Norvegia, Svezia e Austria. Tutti i prezzi per i singoli Paesi sono disponibili all'interno del sito web di IONITY. Secondo l'azienda, la tariffa Passport conviene a partire da una quantità di ricarica mensile di 30 kWh.

L'abbonamento può essere sottoscritto in qualsiasi momento tramite l'app IONITY e può essere disdetto con un solo mese di preavviso. Quindi, niente durata minima contrattuale di 12 mesi. Questo significa che si può attivare anche solo in precisi periodi dell'anno, magari in estate quando si va in vacanza e si viaggia molto di più con la propria auto elettrica.