Dalle ore 10 della giornata di oggi, 23 gennaio 2024, apre la piattaforma online attraverso la quale le concessionarie potranno prenotare gli incentivi dedicati all'acquisto di nuove auto. Come abbiamo visto negli ultimi giorni, gli incentivi auto 2024 ripartono con il vecchio schema. Per le modifiche più volte annunciate dal ministro Adolfo Urso bisognerà aspettare ancora diverse settimane.

Per il primo di febbraio è stato convocato il tavolo automotive in cui sarà presentata la nuova struttura dell'Ecobonus. A quel punto capiremo meglio le novità e i tempi per l'introduzione.