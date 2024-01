ACC, lavori in fase di avvio per la nuova Gigafactory di Termoli

Sono in fase di avvio i lavori per la costruzione della Gigafactory di Termoli. I CEO di ACC, la joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies, ha incontrato in questi giorni il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per discutere i progressi e le potenzialità del progetto.

La fabbrica porterà importanti benefici per il Molise visto che andrà a creare molti nuovi posti di lavoro. Il nuovo stabilimento, inoltre, sarà fondamentale per arrivare a soddisfare la crescente richiesta di batterie per le auto elettriche.

La Gigafactory di Termoli è un investimento strategico per ACC, in quanto ci consentirà di soddisfare la crescente domanda di batterie ad alte prestazioni e sostenibili per i veicoli elettrici. Il progetto creerà inoltre significativi benefici economici e sociali per la regione Molise e per l'Italia nel suo complesso, rappresentando oltre 2 miliardi di euro di investimenti e creando almeno 1.800 posti di lavoro entro il 2030.

ACC evidenzia che non è mai mancato il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel portare avanti il progetto della costruzione della fabbrica per le batterie.