Il noleggio a lungo termine cresce in Italia. Oltre 710 mila contratti nel 2023

Gli italiani scelgono sempre di più il noleggio a lungo termine come modo per poter disporre di una vettura. Secondo l'ultimo rapporto di UNRAE, nel 2023 sono stati stipulati oltre 710 mila contratti, pari ad una crescita del 15% rispetto al 2022. In particolare, 621.626 contratti sono stati stipulati dalle società (+18%) e 88.926 contratti da utilizzatori privati (-2,4%). Spiega UNRAE:

Fra le Società la quota maggiore è appannaggio delle Aziende non automotive (che tipicamente noleggiano vetture destinate ai dipendenti) con il 75,0% dei contratti e una crescita del 27% sul 2022. Seguono le aziende di noleggio a breve (NBT) con una quota del 5,8% in aumento annuale del 16,2%; Dealer e Costruttori salgono a quota 4,1%, in crescita del 19,7% sul 2022; infine le aziende che hanno come oggetto sociale proprio il noleggio a lungo termine (NLT) con una quota del 2,6%, oltre 5 punti in meno del 2022 (-60,4%).