Sicurezza stradale: Liguria prima per numero di incidenti rispetto ai residenti

IL 70% NON RISPETTA I LIMITI DI VELOCITÀ

Più nel dettaglio, secondo la ricerca, il codice della strada è giudicato positivamente in termini di sicurezza da quasi sei utenti su dieci. Tuttavia, il 14% continua a giustificare in alcune occasioni chi guida dopo aver assunto alcol, come ad esempio quando lo si “sopporta”, e il 12% chi usa il cellulare senza auricolare/vivavoce, come nel caso di una telefonata urgente.

Comunque, stando alla ricerca, negli ultimi anni è cresciuta sensibilmente la consapevolezza su questi comportamenti, tanto che l’alcol e il cellulare sono ritenuti gli aspetti in assoluto più gravi. Cosa bisogna fare per ridurre gli incidenti? Secondo quanto raccontato, per gli utenti non bisogna “lavorare” solo sui comportamenti errati, ma è fondamentale migliorare lo stato delle strade. Infatti, viene giudicato negativamente da oltre metà degli intervistati. A causa delle cattive condizioni stradali, infatti, oltre un quarto del campione ha riferito di aver causato o subito nella sua vita almeno un incidente, anche lieve.

Secondo la ricerca, gli automobilisti sono preoccupati principalmente dagli altri guidatori (per il 73%) e dai pedoni (38%). Anche le buche preoccupano gli automobilistici italiani, tanto che sono indicate da oltre la metà del campione. Solo il 3% pensa che superare i limiti di velocità sia pericoloso, e infatti ben sette utenti su dieci dichiarano di eccedere a volte o spesso i limiti imposti a livello urbano o extra urbano.

Indagando le motivazioni di chi ha provocato un incidente, emerge come la causa principale sia stata la distrazione alla guida (64%), seguita da una mancata osservanza della segnaletica o delle norme di circolazione (18%).