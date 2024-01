Ewiva, 50 nuovi punti di ricarica ad alta potenza nell'ultimo trimestre del 2023

Ewiva è la joint venture tra il Gruppo Volkswagen ed Enel X Way che si è posta l'obiettivo di rendere disponibili in Italia 3 mila punti di ricarica HPC in 800 siti entro il 2025. Il lavoro della società nella realizzazione della infrastrutture di ricarica sta andando avanti e nell'ultimo trimestre del 2023 Ewiva ha fatto sapere di aver installato 13 nuove stazioni pari a 50 punti di ricarica complessivi dislocati in 7 diverse regioni italiane. Le nuove colonnine hanno potenze comprese tra i 100 e i 300 kW.

LE NUOVE STAZIONI PER LA RICARICA

Più nel dettaglio, in Lombardia sono state attivate 6 stazioni, per un totale di 25 nuovi punti di ricarica: le 2 colonnine di Castrezzato (BS) sono da 300kW, così come le 2 di Ospedaletto Lodigiano (LO) e le 3 di Caponago (MB). Abbiamo poi le 2 infrastrutture da 150 kW di Rovato (BS) e le 3 di Gadesco-Pieve Delmona (CR) sempre da 150 kW. A Bergamo, infine, è stata attivata una stazione con un singolo punto di ricarica da 100 kW. Passiamo alla Liguria dove Ewiva ha attivato a Imperia una nuova stazione di ricarica ultra-veloce dotata di 2 colonnine, per un totale di 4 punti di ricarica, 2 da 150kW e 2 da 300 kW. Spostandoci in Emilia Romagna, la società ha attivato una nuova colonnina da 100 kW a Reggio Emilia. In Veneto, a Campo San Martino (PD), le nuove stazioni di ricarica attivate sono 2 e la loro potenza è di 150 kW ciascuna. Nel Lazio, a Colleferro (RM), nel parcheggio dell’area commerciale Coop, sono state attivate due colonnine da 300 kW ciascuna, mentre a Orte (VT) gli automobilistici possono contare su 2 nuove colonnine da 150 kW. In Abruzzo, Ewiva ha attivato due nuove colonnine da 150 kW a Sulmona (AQ).

Infine, in Sicilia, Ewiva ha attivato due nuove infrastrutture di ricarica da 300 kW collocate lungo l’Autostrada Siracusa-Catania, nell’area di servizio Serramendola Est. Tra gli obiettivi di Ewiva c'è anche quello di semplificare il processo di ricarica per renderlo più accessibile a tutti. Per questo, nelle nuove stazioni di Colleferro (RM), Castrezzato (BS), Ospedaletto Lodigiano (LO) e Serramendola Est (SR), è stato introdotto anche il nuovo servizio che permette di pagare la ricarica direttamente alla colonnina con carte di debito, credito o prepagate. Sul sito ufficiale di Ewiva è possibile trovare anche la mappa con tutte le stazioni di ricarica attive.