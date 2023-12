JAC Yiwei EV, partita la produzione in Cina con batterie al sodio

Le batterie agli ioni di sodio, sviluppate a Pechino da HiNa Battery , rappresentano un importante step nel campo delle batterie EV. Tale tecnologia, caratterizzata dal modulo UE (Unitized Encapsulation) con design a nido d'ape, offre una struttura alternativa rispetto ai concetti esistenti come il CTP (Cell-To-Pack) di CATL ( che domina questo mercato ) e la Blade Battery di BYD.

Yiwei , sotto l'egida di JAC, rappresenta una nuova direzione strategica per l'azienda. È importante sottolineare che il Gruppo Volkswagen possiede il 50% di JAC attraverso la sua controllata Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG), riflettendo l'interesse crescente delle case automobilistiche più famose nel mercato cinese delle auto elettriche.

La scelta di usare questa tecnologia riflette l'impegno del costruttore cinese nell'esplorazione di soluzioni innovative e sostenibili per l'elettrificazione dei trasporti.

LE PRIME SPECIFICHE TECNICHE CONOSCIUTE

Le specifiche tecniche della JAC Yiwei EV, come la batteria da 25 kWh, la densità energetica di 120 Wh/kg e l'intervallo di ricarica rapida 3C-4C (dal 10% all’80% in 20 minuti), sono particolarmente interessanti. Queste caratteristiche posizionano il veicolo come una scelta interessante nel segmento delle hatchback elettriche compatte.

Xia Shunli, presidente di Yiwei, ha sottolineato l'importanza delle batterie agli ioni di sodio nel contesto più ampio dell'industria EV. La loro potenziale complementarità alle batterie LFP (litio-ferro-fosfato) e il loro ruolo nel rendere i veicoli elettrici più accessibili al grande pubblico, sono aspetti importanti da considerare.

La nuova Yiwei EV è dunque un esempio di come l'innovazione tecnologica, l'adattabilità aziendale e la collaborazione internazionale possano convergere per produrre soluzioni di mobilità elettrica avanzate.