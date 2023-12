Mercato auto usate Italia 2023, ottobre positivo: +11,7%

Il mese di ottobre 2023 si è chiuso positivamente per il mercato delle auto usate in Italia . Questo è quanto racconta il nuovo rapporto mensile di UNRAE. Complessivamente, ci sono stati 482.701 trasferimenti di proprietà , pari ad un aumento dell'11,7% rispetto al 2022 (432.129 passaggi di proprietà). A seguito del risultato di ottobre, il trend positivo di questo mercato dura oramai da 11 mesi. I trasferimenti netti aumentano del 10,6% e le minivolture del 13,2%.

IL MESE DI OTTOBRE

Per quanto riguarda l' anzianità delle vetture oggetto di trasferimenti di proprietà, quelle con oltre 10 anni di anzianità raggiungono il 50,2% di quota. 15,9% di quota per le auto da 6 a 10 anni, mentre quella delle vetture da 4 a 6 anni arriva al 12,5% nel mese. 6% per le auto più fresche da 0 a 1 anno. Stabile la quota delle auto da 2 a 4 anni, all’11,5%, mentre torna a crescere quella delle auto da 1 a 2 anni con un 3,9% in ottobre.

Scende la quota degli scambi tra privati/aziende che ad ottobre arriva al 57,3% di tutti i passaggi di proprietà. In leggero recupero al 38,0% quelli da operatore a cliente finale. In crescita quelli provenienti dal noleggio con un 1,3% complessivo e quelli da Km0 (3,3%). La regione Lombardia continua ad essere al primo posto con il 15,8% dei trasferimenti. A seguire Lazio al 9,8% e Campania al 9,3%.

MINIVOLTURE

Sul fronte delle minivolture, la quota dei privati o altre società che permutano la propria vettura scende al 58,3%. In calo al 25,6% la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori. Cresce al 9,6% la quota auto ritirate provenienti dal noleggio a lungo termine, mentre scende al 4,5% quella delle auto provenienti dal noleggio a breve termine. 2% per le vetture provenienti da Km0.

Nel mese di ottobre 2023, le minivolture delle auto diesel arrivano al 48,8% di market share, mentre quelle dei modelli a benzina al 32,8%. In contrazione il metano al 2,2%, a fronte di un incremento del GPL al 5,3%. Le minivolture di auto ibride ottengono un 8,9% di share. Le plug-in e le auto BEV si posizionano rispettivamente all’1,1% e 0,9%. Parlando dell'anzianità delle vetture, la quota delle autovetture con più di 10 anni arriva al 37,8% del totale. 18,6% di quota per le auto da 6 a 10 anni, 14,5% per quelle da 4 a 6 anni e 6,8% per quelle da 0 a 1 anno. In calo le vetture da 2 a 4 anni al 15,8% nel mese e quelle da 1 a 2 anni al 6,4% di quota.