Germania, stop improvviso agli incentivi per le auto elettriche

La Germania ha deciso di sospendere anticipatamente gli incentivi per le auto elettriche. In breve, il Governo ha anticipato al 17 dicembre lo stop alle agevolazioni del 2023 per le auto a batteria. Misura arrivata improvvisamente e che ha chiaramente mandato nel caos acquirenti e concessionarie. Per il momento, lo stop anticipato al bonus chiamato "Umweltbonus" riguarda solo il 2023. Gli incentivi dovrebbero ripartire nel 2024 ma c'è comunque incertezza vista la situazione che si è venuta a creare.

Che è successo? La decisione non è frutto della volontà di non voler più incentivare questa tipologia di vetture. Il motivo va ricercato altrove e precisamente in una recente sentenza della Corte Costituzionale federale che ha avuto un preciso impatto sui conti pubblici.

A metà novembre, a seguito di una causa intentata dal partito CDU, l’Alta Corte tedesca aveva dichiarato illegale l'utilizzo dei fondi stanziati per contrastare la pandemia dei COVID in un nuovo fondo dedicato a progetti per la protezione del clima. A seguito della sentenza e dell'impatto immediato sui conti pubblici, la coalizione di Governo ha dovuto effettuare immediatamente una serie di tagli alle spese.