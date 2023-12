Nel mondo dei veicoli elettrici, la start-up tedesca e-Revolt emerge come una soluzione innovativa nel panorama dell'elettrificazione automobilistica. Rolf Behling e Timo Walden , figure chiave all’interno dell’azienda, hanno recentemente condiviso con Euronews Next dei dettagli interessanti sulla loro iniziativa.

LA CONVERSIONE PARTE DA 12.000 EURO

La sua soluzione si basa su un design di batterie brevettato e un telaio adattabile, in grado di convertire fino a 42 modelli diversi di case automobilistiche famose come Volkswagen , Audi e Seat . Questo approccio, definito “ one-size-fits-all ”, è un netto contrasto rispetto alle soluzioni personalizzate più lente.

FINO A 300 KM DI AUTONOMIA CON UNA SOLA RICARICA

Attualmente, le vetture convertite dalla start-up tedesca offrono un'autonomia compresa tra 250 e 300 km con una singola carica. Tuttavia, lo sviluppo è in corso per migliorare ulteriormente questo dato. La modularità delle sue soluzioni consente aggiornamenti facili e rapidi, come l'installazione di batterie più efficienti, una volta disponibili.

E-Revolt si posiziona, dunque, come un attore rivoluzionario nel settore degli EV, offrendo una soluzione accessibile, veloce e adattabile per la conversione di veicoli, in linea con i principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Questa iniziativa potrebbe non solo incentivare l'adozione dei veicoli elettrici, ma anche estendere la vita utile dei modelli endotermici in modo ecologico.