Infatti, a Merklingen vicino a Ulm, IONITY ha attivato una delle sue stazioni di ricarica più grandi con un totale di 24 punti di ricarica in cui sono presenti anche le nuove colonnine HYC400 del produttore italiano Alpitronic .

IONITY sta portando avanti il suo piano di creazione di una capillare rete di stazioni per la ricarica ultrafast delle auto elettriche in tutta Europa. A dicembre 2023 , la rete contava più di 3.000 punti di ricarica distribuiti in oltre 550 stazioni su 24 Paesi europei. Adesso, la società ha iniziato ad introdurre un nuovo tipo di colonnina HPC.

DUE PUNTI DI RICARICA DA 200 KW

Come sono strutturate le nuove colonnine di Alpitronic? Secondo quanto raccontato, dispongono di due connettori di ricarica con connettore CCS Combo 2 con una potenza fino a 200 kW ciascuno. Essendo una soluzione "all-in-one", non richiedono un quadro di controllo esterno e possono quindi essere integrate in modo flessibile nei siti IONITY sia nuovi e sia già esistenti.

Nuove colonnine che dal 2024 inizieranno ad essere implementate anche nelle stazioni di ricarica IONITY in Italia dove continueranno ad essere presenti gli attuali charger "HALO" con singolo connettore e potenza fino a 350 kW. E parlando del nostro Paese, la stazione del Brennero è stata da poco ampliata in modo da poter disporre di 18 punti di ricarica. Inoltre, nelle ultime settimane sono state attivate pure le stazioni di Bari, Civitanova Marche e Bologna West.

IONITY, dunque, continua a lavorare non solo per attivare nuove stazioni ma pure per ampliare quelle già esistenti. Stazioni che vengono collocate principalmente lungo le autostrade europee e le principali rotte di viaggio.