Assicurazione RCA auto, aumento tariffe: settembre 2023 +27,9%. Le regioni più care

I rialzi delle polizze assicurative continuano in Italia. Come evidenzia il nuovo Osservatorio di Facile.it, in 12 mesi il premio medio pagato dagli automobilisti italiani è salito addirittura del 27,9% arrivando a quota 614,39 euro (campione di oltre 11 milioni di preventivi e relative quotazioni raccolti da Facile.it tra settembre 2022 e 2023) a settembre 2023. Parliamo, dunque, di circa 130 euro in più rispetto a settembre 2022. Un trend rialzista che continua da oltre un anno e che sembra non rallentare, come evidenzia Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it.

I motivi dei rincari? Ce ne sono diversi tra cui l'inflazione, l'incremento degli incidenti nel 2022 e l'aumento dei costi delle riparazioni dei modelli incidentati.