Regione Piemonte: bonus trasporti di 100 euro per chi possiede un diesel Euro 3, 4 e 5

Dunque, più nel dettaglio, la Regione ha deciso di mettere a disposizione 100.000 buoni da 100 euro ciascuno da richiedere dal 30 ottobre per l’acquisto degli abbonamenti annuali a bus, treni e metropolitana e per gli abbonamenti plurimensili studenti, oltre che per il rimborso di quelli comprati dal primo settembre. Altri 100.000 bonus saranno disponibili nel 2024 e nel 2025.

Lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Piemonte è stato rimandato fino all'ottobre del 2024 . Con l'obiettivo di favorire l'utilizzo del trasporto pubblico e supportare tutti coloro che non possono usare l’auto, oggi e in futuro a causa dei limiti sulle emissioni, la Regione Piemonte ha deciso di istituire un bonus trasporti destinato espressamente a tutti coloro che possiedono veicoli diesel Euro 3, 4 e 5 .

COME FUNZIONA?

Vediamo, più nel dettaglio, come funziona questo bonus trasporti della Regione Piemonte che è cumulabile con quello nazionale di cui più volte abbiamo parlato.

Il buono sarà acquistabile online da 30 ottobre all'interno di una pagina del sito della Regione Piemonte opportunamente predisposta. Per accedere alla piattaforma web bisognerà utilizzare lo Spid, la carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi. Sarà poi necessario registrare i propri dati e dichiarare di possedere un veicolo diesel Euro 3, 4,e 5. Il bonus potrà essere richiesto per il proprietario dell’auto o per un suo famigliare.

Una volta compilato il modulo, sarà possibile stampare una ricevuta con il codice che permetterà di ottenere lo sconto e che potrà essere inserito sulle piattaforme di e-commerce per gli acquisti online, oppure consegnato in biglietteria all’atto dell’acquisto dell’abbonamento. Importante, il voucher dovrà essere speso entro la fine del mese in corso.

Per chi ha i requisiti per accedere al bonus e ha già provveduto ad acquistare un abbonamento con validità dal primo settembre, sarà possibile richiedere il rimborso. Anche in questo caso, la procedura dovrà essere svolta online caricando su un apposito modulo la ricevuta di acquisto dell’abbonamento per poter ricevere il rimborso con un bonifico. Questa modalità sarà attiva anche se si acquistano abbonamenti nelle tabaccherie o attraverso canali indiretti di vendita.

✅ 100mila Bonus da 100€ per abbonamenti di bus e treni, per i possessori di auto diesel Euro 3, 4 e 5. Dal 30 ottobre si può richiedere online e usarlo come sconto sui nuovi abbonamenti o come rimborso per quelli acquistati dal 1° settembre 2023.

(1/5) pic.twitter.com/okyPygetbo — Matteo Marnati (@marnatiofficial) September 27, 2023

Questa iniziativa della Regione Piemonte è finanziata con 24 milioni di euro (10 milioni per periodo 09/2023-04/2024, 8 per il periodo (08/2024-04/2025), 6 per il periodo 08/2025-04/2026). Da evidenziare che il bonus è rivolto non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche.

Per le persone giuridiche, il beneficiario può essere l’amministratore delegato o un dipendente dell’azienda a cui è intestato il veicolo.