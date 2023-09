Mitsubishi e Koelliker ancora insieme: la nuova gamma italiana

Koelliker e Mitsubishi hanno rinnovato la loro partnership che dura dal lontano 1979. Dunque, il Gruppo continuerà ad essere l’importatore esclusivo del marchio giapponese in Italia. Una partnership che nel tempo ha ottenuto risultati importanti visto che in 44 anni sono state vendute 400 mila vetture. Ad oggi, Mitsubishi in Italia può contare su di un parco circolante composto da più di 250 mila veicoli: 70 mila Pajero ed altrettanti L200, 20.000 Colt e 25 mila ASX.

NEL 2025 UN'ELETTRICA

La gamma Mitsubishi offerta da Koelliker parte dalla Space Star che offre la doppia opzione benzina e GPL. Abbiamo poi anche il SUV Eclipse Cross PHEV e la nuova Mitsubishi ASX che arriverà entro la fine del 2023. Il Gruppo proporrà anche la nuova Mitsubishi Colt, introdotta per la prima volta in Europa nel 1978, e che ha venduto nel mondo oltre 1,2 milioni di unità in sei generazioni. Anche questo modello arriverà nelle concessionarie Koelliker entro la fine dell’anno.

Nel 2024, invece, sarà offerta pure la nuova Outlander PHEV. Il 2025 sarà un anno importante in quanto grazie alla collaborazione con Renault nascerà un nuovo modello completamente elettrico che sarà commercializzato anche in Italia. Modello a batteria di cui, al momento, non si conoscono le caratteristiche. Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker, ha commentato: