Anfia, bene le indagini sulle auto elettriche cinesi ma arrivano tardi

Parlando con Bloomberg, il presidente di Anfia, Roberto Vavassori , ha apprezzato la decisione di avviare l'indagine. Tuttavia, si dice anche preoccupato perché arriva in ritardo e non basterà da sola ad invertire le sorti dell'Europa.

CI SI DOVEVA MUOVERE PRIMA

Secondo Vavassori, il settore automobilistico è in difficoltà anche perché l’Unione Europea sta cercando di regolamentare il suo percorso verso un futuro completamente elettrico senza valutare le implicazioni per l’industria. Come accennato in precedenza, secondo il presidente di Anfia, l'indagine arriva in ritardo almeno di un anno e mezzo. Inoltre, l'indagine si sarebbe dovuta effettuare in sordina. Parlandone pubblicamente, per Vavassori l'Unione Europea avrebbe già dovuto condividere alcuni risultati.