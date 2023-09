La notizia che l'Unione Europea ha messo nel mirino le auto elettriche cinesi, annunciando l'intenzione di voler avviare un'indagine anti-dumping, continua a far molto discutere. Su questo tema è intervenuto anche Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Europea. Secondo quanto riporta Askanews, il politico, parlando con i giornalisti al termine dell’Ecofin che si è svolto in Spagna, ha raccontato che l'UE ha raccolto le prove sul fatto che l’importazione di veicoli elettrici cinesi danneggia l’industria del settore in Unione Europea e che quindi ci sono le basi per avviare l'indagine come ha annunciato Ursula von der Leyen alcuni giorni fa.

Dombrovskis ha aggiunto che il tema della Cina e delle auto elettriche non era all'ordine del giorno dell'Ecofin ma probabilmente se ne discuterà nel Consiglio UE dedicato al Commercio internazionale.