Pagare la ricarica con carta di credito o bancomat, Ewiva amplia il progetto pilota

DOVE SI PUÒ RICARICARE PAGANDO CON IL POS?

La sperimentazione era partita a marzo 2023. Adesso, viene allargata ad altre 5 stazioni di ricarica che, da Nord a Sud del Paese, sono state selezionate per tasso di utilizzo, traffico di turisti o di automobilisti in generale, e vicinanza ad eventuali punti di interesse per gli automobilisti.

Dunque, in queste stazioni sarà possibile pagare direttamente in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay. Ulteriore obiettivo di questo progetto è quello di consentire la ricarica del proprio mezzo elettrico anche a clienti occasionali, come ad esempio ai turisti, a chi ha attivato un noleggio a breve termine di un veicolo elettrico o a tutti coloro che non possiedono già un abbonamento con un fornitore di servizi di ricarica (MSP).

Inoltre, fa sapere Ewiva, la soluzione di pagamento con carta è pensata anche per offrire un’alternativa a chi è orientato alla ricarica a consumo, inclusi gli automobilisti abituali che, in caso di emergenza, potrebbero aver bisogno di metodi di pagamento differenti per poter usufruire della ricarica. Dove si può ricaricare presso la rete di Ewiva pagando con il POS? Oltre alla già citata stazione di Ceprano (FR), ecco dove si trovano le 5 nuove stazioni:

Lombardia : Lainate (MI) - Via Juan Manuel Fangio

: Lainate (MI) - Via Juan Manuel Fangio Piemont e: Mondovì (CN) - Corso Mondovicino, 13

e: Mondovì (CN) - Corso Mondovicino, 13 Sicilia : Carini (PA) - Via Ciachea, 17

: Carini (PA) - Via Ciachea, 17 Toscana : Siena (SI) - Via Fausto Coppi, 1

: Siena (SI) - Via Fausto Coppi, 1 Toscana: Capalbio (GR): Via Origlio, 86

Federico Caleno, CEO di Ewiva e Head of Country Italia di Enel X Way, ha commentato: