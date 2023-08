Per il mercato della auto usate in Italia, il mese di luglio 2023 si è chiuso positivamente. Secondi i dati comunicati da ACI, ci sono stati 414.263 passaggi di proprietà, pari ad un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2022 (378.283) grazie all’incremento delle minivolture, che hanno riportato un aumento del 12,5% e 170.306 minipassaggi in confronto ai 151.417 di luglio 2022.

Al netto delle minivolture, invece, la crescita è stata del 7,5%. Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 204 usate nel mese di luglio (i passaggi netti sono stati il doppio delle prime iscrizioni) e 178 nei primi sette mesi dell’anno. Il periodo gennaio-luglio 2023, si è chiuso con incrementi del 6,7% per le autovetture.