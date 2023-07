Carburanti, Assoutenti: la benzina sfonda quota 2,5 al litro (servito) in autostrada

Come sempre accade nel periodo delle vacanze estive, i prezzi dei carburanti salgono, rappresentando un problema per le tasche degli italiani. Sugli aumenti di benzina e diesel, Assoutenti ha lanciato un allarme. L'associazione, infatti, evidenzia che la benzina in modalità servito ha già sfondato quota 2,5 euro al litro su diverse tratte autostradali italiane, mentre sulla rete urbana ed extraurbana sono già diversi i distributori che praticano listini superiori ai 2,3 euro al litro.

Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal Mimit, Assoutenti ha dunque voluto realizzare una "mappa" con le pompe più care d’Italia. In particolare, partendo dai prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, l'associazione mette in evidenza che sulla A4 VENEZIA-TRIESTE, la benzina ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca 2,4 euro al litro.

Invece, sulla A21 TORINO-PIACENZA, un litro di benzina viene venduto a 2,549 euro al litro, 2,334 euro al litro il gasolio. Sfondata quota 2,5 euro al litro anche sulla A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, con 2,529 euro al litro la verde, 2,399 euro al litro il diesel. Il rincaro riguarda anche le isole minori. Stando all'analisi condotta da Assoutenti, ad Anacapri la benzina (in modalità servito) costa 2,259 euro al litro, a Ponza 2,239 euro al litro, a Ischia 2,204 euro al litro, a Lampedusa 2,329 euro al litro.

Per quanto riguarda, invece, la rete extraurbana, sulla Via Provinciale di Arpaise (Bn) un litro di verde (servito) costa 2,552 euro al litro, il gasolio addirittura 2,619 euro al litro. In Calabria a Serra San Bruno (Vv) benzina a 2,499 euro al litro, diesel 2,359 euro al litro. A Lucca 2,487 euro al litro la verde, 2,554 euro al litro il gasolio.