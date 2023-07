Boom di furti di veicoli in Italia nel 2022. Maglia nera alla Campania

Volendo dare un veloce sguardo anche alla situazione dei furti di moto e scooter, lo studio evidenzia che ogni giorno nel nostro Paese ne vengono rubati oltre 85 (31.138 furti nel 2022). Solo il 39% viene poi recuperato. La Campania guida la graduatoria delle regioni più a rischio con ben 7 mila furti e un tasso di recupero fermo al 25%, seguita a distanza da Sicilia (5.559 casi), Lazio (5.210) e Lombardia (4.141).

I modelli più rubati? Al primo posto troviamo l'Honda SH (6.378 unità rubate). A seguire l'Aprilia Scarabeo (1.378) e il Piaggio Liberty (1.363). Massimo Ghenzer, Presidente di LoJack Italia, ha commentato così i risultati di questo studio:

Il business dei furti è tornato a farsi sentire in modo deciso nel nostro Paese. Non assistevamo a un tasso di crescita così significativo, anno su anno, da molto tempo. Lo scorso anno 73.465 veicoli sono spariti nel nulla. Due curiosità: secondo nostre stime, i ladri d’auto si muovono principalmente di notte (nel 65% dei casi), quasi sempre nei giorni lavorativi della settimana (nel 90% dei casi); non è vero che a essere rubate sono soprattutto le auto appena comprate. Le vetture mantengono un appeal per i ladri praticamente inalterato nei primi 3-4 anni, per poi iniziare a scendere sensibilmente dal 5 anno in poi. Per evitare di restare vittima della seconda violazione più temuta dagli italiani (dopo il furto in casa), soprattutto in alcune aree del Paese è necessario tutelarsi dotandosi di dispositivi hi-tech in grado di garantire maggiori chance di rilevamento e recupero dell’auto dopo il furto. Solo un intervento rapido ed efficace può ridurre le possibilità che del veicolo si perdano le tracce per sempre. Grazie alla nostra tecnologia e a un team di esperti che supporta sul campo le Forze dell’Ordine nella ricerca oggi possiamo contare su percentuali di recupero doppie rispetto a quelle del mercato. I veicoli equipaggiati con LoJack vengono ritrovati in 8 casi su 10, il doppio della media nazionale di recupero.