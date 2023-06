Dunque, secondo il nuovo studio, nel 2023 si arriverà a vendere globalmente il 5% in più di veicoli in tutto il mondo . Parliamo di 83 milioni di vetture, 4 milioni in più rispetto al 2022. Un incremento che sarà possibile "grazie all’allentamento delle tensioni sulle forniture, come quelle dei semiconduttori". Invece, tra il 2024 e il 2027 ci si attende una crescita media annua del 3%. Secondo il rapporto, l'aumento delle vendite dei modelli 100% elettrici continuerà e sosterrà i volumi complessivi del mercato, contro una riduzione dei veicoli endotermici del 3% annuo circa.

CINA PROTAGONISTA

In aggiunta alla crescita di quest’anno, per l’Italia si stima che la ripresa continui negli anni successivi al 2024 con tassi di crescita annui intorno al 2%. Da un punto di vista della filiera produttiva, il fatturato dei componenti prodotti in Italia dovrebbe continuare il percorso di ri-crescita iniziato nel 2021, registrando un aumento del 5,4% medio annuo nel periodo 2022-24, trainato principalmente da un aumento dell’export del 6,4% all’anno. Nello stesso periodo le importazioni, al netto delle batterie, cresceranno a un tasso del 5,6% annuo.

A lungo termine, l’Europa si attesterà intorno a 17,4 milioni di veicoli nel 2027, il 16% sotto le vendite del 2019. La Cina si sta prospettando come una “superpotenza” dell’Automotive, con i brand Cinesi che raggiungeranno per la prima volta una quota del 51% nel mercato locale, e con esportazioni in forte crescita nei prossimi anni. Controllo della tecnologia, supporti governativi, competitività di costo e modelli di business che rispondono meglio e più velocemente alle richieste del mercato sono la combinazione alla base del loro successo. I player tradizionali dovranno essere pronti a rivedere il proprio approccio per competere sul mercato Cinese e difendere le quote nei mercati occidentali.

La Cina diventerà il primo esportatore mondiale di automobili (superando anche il Giappone), con un tasso in crescita dell’80% rispetto il primo trimestre del 2022; per la prima volta nella storia, più del 50% del mercato locale sarà soddisfatto con veicoli prodotti da marchi domestici (35% nel 2020); e i brand cinesi contribuiranno anche alla crescita delle esportazioni, ma con effetti ancora limitati in Europa, dove si prevede un guadagno di market share dal 4% al 6% nel 2026.

Il mercato auto crescerà con un andamento differente nelle diverse regioni. Per esempio, negli Stati Uniti aumenterà del 10% nel 2023 per poi attestarsi ad una media del +3% annuo fino al 2027. In Europa , invece, la crescita nel 2023 sarà del 6% e poi del 2% annuo fino al 2027. Alla fine, nel 2027, nel Vecchio Continente i volumi arriveranno circa all’85% di quelli del 2019.

ELETTRIFICAZIONE

Per quanto riguarda, invece, l'elettrificazione, la stima degli investimenti è passata da 526 miliardi di dollari per il periodo 2022-26 a 616 miliardi di dollari per il periodo 2023-27 (+17%). L'80% dei 90 miliardi di dollari in più sarà utilizzato per le batterie. AlixPartners prevede che l’autosufficienza Europea per la produzione di batterie dovrebbe essere raggiunta a partire dal 2026. Successivamente, l'attenzione si sposterà sempre più verso l’integrazione e il controllo dell’estrazione delle materie prime. Sul tema dell'elettrificazione, Emanuele Cordone, Director dell’Automotive & Industrial team di AlixPartners, commenta: