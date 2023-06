ACI, il parco circolante italiano è troppo vecchio: 1 auto su 11 ha più di 30 anni

Il parco circolante italiano è troppo vecchio e troppo inquinante . Questo, in sintesi, è quello che emerge dalla pubblicazione "Autoritratto 2022" dell' ACI in cui viene scattata una fotografia del parco veicolare del nostro Paese. Non è certamente la prima volta che si parla dell'eccessiva vecchiaia delle vetture sulle strade italiane . Questa volta, però, ACI fornisce ulteriori dati molto interessanti.

POCHE AUTO 'ECOLOGICHE'

Secondo la pubblicazione, ci sono addirittura 3 milioni e 700 mila vetture (9,3% del totale) immatricolate prima del 1993. Si tratta per lo più di Euro 0 con almeno 30 anni di vita. Le regioni "più anziane" sono Campania (17,6%), Calabria (15,2%) e Sicilia (13,5%). Quelle più "giovani", invece, sono Valle D’Aosta (2,3%), Trentino Alto Adige (2,6%), entrambe per via dell’alta percentuale di autovetture immatricolate ad uso noleggio e Veneto (5,8%).

Il parco italiano è dunque davvero molto vecchio e stando a quanto emerge dalla pubblicazione, pure poco ecologico visto che sono ancora molto poche le auto che ACI definisce come "ecologiche".

GPL : 2.900.799 (7,2% del parco auto)

: 2.900.799 (7,2% del parco auto) Metano : 971.583 (2,4% del parco auto)

: 971.583 (2,4% del parco auto) Ibride : 1.556.620 (3,9% del parco auto)

: 1.556.620 (3,9% del parco auto) Elettriche: 158.131 (0,4% del parco auto)

Complessivamente, queste vetture rappresentano il 13,9% del totale contro il 12,4% del 2021. Le regioni più "green" (in valori percentuali, rispetto al totale del parco circolante) sono Marche ed Emilia Romagna rispettivamente al 23,7% e 23%. A seguire Valle D’Aosta (20,7%) e Umbria (17,9%). Quelle meno "green" sono, invece, Sardegna (4,7%) e Calabria (5,6%).

In termini assoluti, invece, la Lombardia può contare sul più alto numero di auto che ACI definisce come ecologiche (800 mila). A seguire Emilia Romagna (680 mila) e Lazio (590 mila). In fondo alla classifica troviamo Molise (24 mila) e Basilicata (34 mila).

Per quanto riguarda strettamente le vetture elettrificate (elettriche ed ibride) l’incremento tra 2021 e 2022 è stato addirittura del 49%, con picchi del 158% in Valle D’Aosta e del 72% in Trentino (grazie alla presenza delle società di noleggio) e del 64% in Toscana. Tuttavia, nonostante la forte crescita, queste vetture rappresentano solo il 4,3% del parco circolante.

Complessivamente, alla fine del 2022, secondo ACI, il parco circolante italiano sarebbe composto da 40.213.061 vetture.