Polestar Home Delivery, l'auto nuova viene consegnata direttamente a casa

COME FUNZIONA?

Da evidenziare che il Polestar Specialist rimarrà assegnato all'auto . In questo modo diventerà un punto di riferimento per il cliente in caso di problemi. La casa automobilistica garantisce che l'auto arriverà con almeno il 45% della carica residua della batteria.

Dunque, l'auto può essere ordinata online, scegliendo il luogo per la consegna. Solamente al termine del processo dell’immatricolazione sarà possibile scegliere la data di consegna desiderata tra le due opzioni proposte dal sistema. In alternativa sarà possibile anche richiedere una data specifica. La vettura, come una Polestar 2 , arriverà accompagnata da uno specialista di Polestar che illustrerà al cliente tutte le funzionalità a disposizione e provvederà a fornire assistenza per effettuare la prima configurazione dell'infotainment e dell'app.

La casa automobilistica aggiunge che, al momento, il servizio Home Delivery di Polestar è disponibile per i clienti che risiedono in un raggio di 300 km da un Handover Point. Ad oggi, in Italia sono escluse Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia e Basilicata. La consegna a domicilio prevede un costo di 399 euro. Polestar Home Delivery, inoltre, non è disponibile nel caso di acquisto attraverso al formula di noleggio.

Per chi non potrà usufruire del servizio Home Delivery, Polestar offre la possibilità di ritirare l’auto di persona presso uno dei sei Handover Point Polestar in Italia. Inoltre, i clienti italiani potranno contare su 65 Polestar Service Point, che offrono ritiro e riconsegna della vettura a domicilio in occasione degli interventi di assistenza. Alexander Lutz, MD di Polestar Italia, ha commentato: