Il mese di aprile 2023 si è chiuso positivamente per il mercato auto europeo , con una crescita a doppia cifra. Secondo i dati di ACEA, sono state immatricolate 803.188 vetture in Unione Europea contro le 685.075 dello stesso periodo del 2022. Si tratta di un incremento del 17,2% . Volendo considerare anche il Regno Unito e i Paesi EFTA, ad aprile 2023 sono state immatricolate 964.932 vetture, pari ad un aumento del 16,1% rispetto ad aprile 2022 (831.014 unità immatricolate).

BENE LE AUTO ELETTRICHE

E in Italia? Nel nostro Paese c'è stata una crescita del 31,4% ma i volumi di vendita si sono fermati a 3.985 unità, ben lontani da quelli dei principali mercati dell'Unione Europea. Nei primi 4 mesi del 2023, le immatricolazioni dei modelli BEV sono aumentate in Unione Europea del 45,1% (415.579 unità).

Guardando ai dati relativi alle alimentazioni , ad aprile 2023 le immatricolazioni delle auto elettriche nell'Unione Europea hanno raggiunto quota 95.561 unità. Si tratta di un aumento del 51,9% rispetto al 2022. I modelli BEV, dunque, possono contare su di una quota di mercato dell'11,8% rispetto al 9,1% del 2022. La maggior parte dei mercati UE ha registrato importanti livelli di crescita nelle vendite delle auto elettriche. In Francia c'è stato un incremento del 34,8% (17.113 immatricolazioni) e in Germania del 34,1% (29.740 immatricolazioni).

In calo ad aprile, invece, le immatricolazioni dei modelli Plug-in (-5,5%). A contribuire a tale risultato soprattutto il crollo delle immatricolazioni del modelli PHEV in Germania (-45,7%) a causa dello stop agli incentivi per queste vetture. La quota di mercato complessiva dei modelli PHEV è scesa dal 9,2% dell'aprile dello scorso anno al 7,4% del 2023. I veicoli ibridi HEV hanno continuato a crescere ad aprile, con immatricolazioni in aumento del 22,7% a 199.407 unità. La quota di mercato sale al 24,8% rispetto al 23,7% di aprile 2022.

Crescono anche le immatricolazioni delle vetture a benzina. Ad aprile c'è stato un incremento del 17,3%, pari a 306.757 unità. La quota di mercato è del 38,2%, la medesima di aprile 2022. Dall'inizio dell'anno, le vendite nell'UE hanno raggiunto quasi 1,3 milioni di unità, pari ad un incremento del 18,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Rimane stabile, infine, il mercato delle auto diesel con un +0,03%. Complessivamente, il market share è pari al 14,7%, in calo rispetto al 17,2% dello stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda, invece, i Gruppi automobilistici, sempre a livello di Unione Europea, il Gruppo Volkswagen ha chiuso con una crescita del 31,2% (Volkswagen +27,4%; Skoda +42,1%; Audi +29,2%; Seat +20,5%; Cupra +45,3%; Porsche +43%). A seguire Stellantis con un +8,7% (Peugeot +16,2%; Fiat -5,4%; Opel +21,8%; Citroen - 7,2%; Jeep +3,9%; DS +1,2%; Alfa Romeo +125,4%; Lancia/Chrysler +34,7%) e il Gruppo Renault con un aumento del 41,1% (Renault +38,4%; Dacia +45,2%; Alpine -24,8%).