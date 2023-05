IONITY, inaugurata ad Affi la stazione più grande d'Europa

Ad Affi, in provincia di Verona, è stata inaugurata la stazione IONITY più grande d'Europa. All'interno di questo hub sono stati installati ben 18 punti di ricarica con potenze fino a 350 kW. Come tutte le colonnine HPC di IONITY, anche queste sono alimentate da energia rinnovabile.

La stazione di ricarica è coperta da pensiline fotovoltaiche. L'energia prodotta sarà utilizzata anche per la ricarica delle vetture. Le pensiline, inoltre, permetteranno di proteggere le auto dalle intemperie durante il rifornimento di energia. Ricordiamo che i punti di ricarica IONITY supportano il "Plug & Charge". Le vetture compatibili con questo sistema potranno avviare la sessione di ricarica semplicemente collegando il cavo al veicolo e senza dover utilizzare app o tessere.

La rete IONITY in Italia è composta, ad oggi, da 28 stazioni, per un totale di 172 punti di ricarica ad alta potenza. Attualmente ci sono ulteriori 9 stazioni in fase di costruzione. Nel nostro Paese, per il 2025 l'obiettivo è quello di arrivare a triplicare questa infrastruttura.