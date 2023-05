Superbollo auto, il Governo valuta la cancellazione

IL SUPERBOLLO

Ricordiamo che il superbollo si applica alle vetture con una potenza superiore ai 185 kW. Nello specifico, si vanno a pagare 20 euro per ogni kW sopra i 185 kW. Il superbollo viene poi ridotto a 12 euro dopo 5 anni dall’immatricolazione, 6 euro dopo 10 anni, 3 euro dopo 15 anni e abolito dopo i 20 anni.

Questa tassa sembra che abbia le ore contate e che sarà eliminata come quella sugli yacht che era stata cancellata nel 2015 dopo che non aveva portato agli incassi sperati.

Il superbollo dovrebbe essere quindi inserito all'interno di una lista di micro-tasse che saranno eliminate. Secondo quanto emerso, la lista sarebbe ancora in via di predisposizione da parte del ministero dell'economia ma pare che comprenderà anche la "tassa sugli intrattenimenti" più nota come "tassa sui biliardini" e quella sulla laurea e sugli esami dell'Università. Tutte micro-tasse che hanno portato ad introiti limitati. Per le casse dello Stato, dunque, uno "sforzo sostenibile". Per i cittadini, invece, arriverebbero non solo un minor esborso economico ma anche una semplificazione in termini di burocrazia e di tempo risparmiato.

Dunque, una delle tasse più odiate dagli automobilisti potrebbe essere presto eliminata attraverso un emendamento, oppure con un provvedimento ad hoc. In passato erano già stati fatti dei tentativi ma la tassa era sempre rimasta. Pare che questa potrebbe essere la volta buona. Dunque, non rimane che attendere novità su questo tema.