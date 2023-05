Motus-E, UNRAE ed Anfia: bisogna rivedere gli incentivi per le elettriche

Per questo, diverse associazioni tra cui Motus-E, UNRAE ed Anfia chiedono che il Governo intervenga rapidamente per modificare la struttura degli incentivi per supportare la crescita del mercato delle auto elettriche.

Il mese di aprile 2023 è stato positivo per il mercato auto italiano con una crescita del 29,2% . Sono cresciute anche le vendite delle auto elettriche (3.996 immatricolazioni), con un incremento in termini di volume del 29,9% rispetto ad aprile 2022. Il market share , però, rimane di appena il 3,1% proprio come un anno fa. I numeri, del resto, sono molto lontani da quelli di altri Paesi europei.

NUOVI INCENTIVI

Motus-E racconta che guardando i dati del primo trimestre 2023 si può notare che l’Italia è molto indietro rispetto a Paesi europei come Francia, Germania e Regno Unito, dove la quota di mercato delle auto elettriche si attesta rispettivamente al 15,4%, al 14,2% e al 15,4%. Per questo, il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, chiede al Governo un’adeguata revisione delle politiche incentivanti e fiscali, per i privati e per le flotte.

Con un’adeguata revisione delle politiche incentivanti e fiscali, per i privati e per le flotte, il mercato italiano delle auto elettriche potrebbe crescere in modo davvero notevole, tornando a recuperare terreno rispetto ai maggiori Paesi europei, con cui siamo già abbondantemente in grado di competere dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica. Le risorse ci sono, dobbiamo impiegarle nel modo più efficace possibile.

Non troppo distante la posizione di UNRAE, il cui presidente Michele Crisci ha evidenziato che gli attuali incentivi per le elettriche non stanno funzionando e che quindi sia necessario rivederli.