Mercato auto Italia 2023, crescita a doppia cifra ad aprile: +29,2%

Rispetto al periodo pre-pandemia (2019), il primo trimestre del 2023 è ancora negativo , con una perdita del 20,6%. Comunque, visto l'andamento di questa prima parte del 2023, UNRAE rivede al rialzo la stima delle vendite per l'anno in corso . Secondo l'associazione, al termine dell'anno saranno immatricolate circa 1,4 milioni di vetture, pari ad un incremento dell'11,6% rispetto al 2022 anche se ancora in calo del 23,3% sul 2019.

I DATI DI APRILE

Dal punto di vista delle alimentazioni , i modelli a benzina salgono al 29,2% di quota di mercato. Invece, il diesel retrocede al 19,7%. Il GPL arriva all'8,3%, mentre il metano non supera lo 0,1%. I modelli BEV, nonostante un aumento in termini di volume del 29,9%, ottengono una quota di mercato di appena il 3,1%. Le ibride Plug-in, invece, chiudono il mese con un market share del 4,8%. Le vetture ibride ottengono il 34,8% delle preferenze, con un 8,3% per le “full” hybrid e un 26,5% per le “mild” hybrid.

RIFORMULARE GLI INCENTIVI

Michele Crisci, Presidente UNRAE, ha evidenziato la necessità di rivedere la formulazione degli incentivi per le vetture a basse emissioni che, ad oggi, non stanno funzionando. Crisci, in particolare, chiede un innalzamento del tetto del prezzo massimo delle auto per gli incentivi dedicati alle elettriche e l’inclusione di tutte le persone giuridiche con bonus a importo pieno. Inoltre, in vista dell'obiettivo del 2035, è fondamentale recuperare i ritardi accumulati sul fronte delle infrastrutture per la ricarica.