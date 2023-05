Assicurazione RCA auto, aumento tariffe 2023: aprile +16,88%. Le regioni più care

Per gli automobilisti italiani il caro carburante non è stato l'unico problema che hanno dovuto affrontare e che ha portato ad aumento dell'esborso economico per le loro vetture. Infatti, da tempo stanno crescendo progressivamente anche i costi medi delle RC Auto. Tutti aumenti che stanno pensando sempre di più sui bilanci della famiglie che devono far fronte anche ai rincari di altri beni e servizi. Ma parlando di RCA auto, di che aumenti stiamo parlando? Grazie ai dati dell'Osservatorio Assicurazioni Auto di Facile.it, scopriamo che nel mese di aprile 2023 il premio medio RC auto in Italia è stato di 517,88 euro. Nonostante un leggero calo rispetto al mese di marzo 2023 (525,98 euro il costo medio), confrontando il dato di aprile con quello dello stesso periodo del 2022 (costo medio di 443,07 euro), c'è stata un aumento del 16,88%. La variazione degli ultimi 6 mesi è di +11,51%. Insomma, parliamo di rincari importanti visto che la differenza del premio medio tra aprile 2022 e aprile 2023 è di quasi 75 euro. Per farci un'idea migliore di come siano variati i prezzi medi delle RCA auto negli ultimi 12 mesi, possiamo sempre ricorrere ai dati dell'Osservatorio. Di seguito, dunque, l'andamento del premio medio RC auto in Italia da aprile 2022 ad aprile 2023. aprile 2022: 443,07 euro

maggio 2022: 445,57 euro

giugno 2022: 453,53 euro

luglio 2022: 463,63 euro

agosto 2022: 469,1 euro

settembre 2022: 464,67 euro

ottobre 2022: 464,44 euro

novembre 2022: 468,89 euro

dicembre 2022: 458,06 euro

gennaio 2023: 482,43 euro

febbraio 2023: 515,41 euro

marzo 2023: 525,98 euro

aprile 2023: 517,88 euro Ma quali sono le cause che hanno portato a questi progressivi rincari? Secondo l'Osservatorio, i principali motivi sono da ricercarsi in una serie di fattori tra cui l'inflazione e l'aumento dei costi delle riparazioni dei modelli incidentati.

LE REGIONI PIÙ CARE

Dunque, negli ultimi 12 mesi il premio medio RCA auto in Italia è cresciuto di quasi il 17%. Comunque, ad aprile, come accennato in precedenza, il costo medio è leggermente calato rispetto al picco massimo di marzo. In ogni caso, la differenza con i prezzi di 12 mesi fa è ancora importante stando ai dati dell'Osservatorio. Questo a livello nazionale ma a livello regionale quali sono i costi medi? Infatti, il prezzo medio del premio RCA auto cambia sensibilmente da regione a regione. In Italia ci sono importanti differenze a livello territoriale. Andando quindi a guardare i numeri dell'Osservatorio relativi alle regioni, scopriamo che la più cara in assoluto ad aprile 2023 è stata la Campania con un premio medio di 917,05 euro. Un dato, che comunque, non stupisce. A seguire troviamo la Puglia con 590,27 euro e la Calabria con 588,13 euro. Dalle più costose passiamo alle regioni "più convenienti". La regione meno cara risulta essere la Valle d'Aosta con 365,78 euro che "batte" di una manciata di euro il Friuli-Venezia Giulia con un premio medio, ad aprile 2023, di 368,99 euro. In ogni caso, rispetto a 12 mesi fa, nella maggior parte delle regioni italiani gli incrementi sono a doppia cifra. Vediamo, adesso, una panoramica completa dei costi regione per regione ad aprile 2023 con il rincaro rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Abruzzo: 436,43 euro (+18,69% rispetto ad aprile 2022)

Basilicata: 442,81 euro (+23,31% rispetto ad aprile 2022)

Calabria: 588,13 euro (+8,42% rispetto ad aprile 2022)

Campania: 917,05 euro (+14,84% rispetto ad aprile 2022)

Emilia-Romagna: 455,73 euro (+15,90% rispetto ad aprile 2022)

Friuli-Venezia Giulia: 368,99 euro (+21,33% rispetto ad aprile 2022)

Lazio: 527,28 euro (+20,55% rispetto ad aprile 2022)

Liguria: 520,96 euro (+21,86% rispetto ad aprile 2022)

Lombardia: 408,50 euro (+14,25% rispetto ad aprile 2022)

Marche: 482,03 euro (+21,28% rispetto ad aprile 2022)

Molise: 480 euro (+12,09% rispetto ad aprile 2022)

Piemonte: 481,22 euro (+20,45 % rispetto ad aprile 2022)

Puglia: 590,27 euro (+19,45% rispetto ad aprile 2022)

Sardegna: 441,87 euro (+15,95% rispetto ad aprile 2022)

Sicilia: 506,76 euro (+14,57% rispetto ad aprile 2022)

Toscana: 554,50 euro (+20,05% rispetto ad aprile 2022)

Trentino-Alto Adige: 408,48 euro (+24,93% rispetto ad aprile 2022)

Umbria: 481,09 euro (+14,91% rispetto ad aprile 2022)

Valle d'Aosta: 365,78 euro (+3,88% rispetto ad aprile 2022)

Veneto: 426,32 euro (+20,56% rispetto ad aprile 2022) Dai dati di aprile 2023 emerge quindi che la regione che ha avuto il maggiore rincaro è stata il Trentino-Alto Adige con un +24,93%. Sul fronte opposto, il prezzo medio è cresciuto appena del 3,88% in Valle d'Aosta.

GARANZIE ACCESSORIE ED ETÀ MEDIA AUTO

Curiosando tra gli ulteriori dati offerti dall'Osservatorio, scopriamo che tra le garanzie accessorie delle assicurazioni auto, ad aprile 2023 la più scelta tra gli automobilisti è l'assistenza stradale. Secondo quanto emerso dall'analisi, è stata richiesta quasi dalla metà (43,03%) degli utenti. A seguire, anche se a grande distanza, la tutela legale (21,05%), infortuni conducente (16,93%), furto ed incendio (9,47%), cristalli (6,27%) ed eventi naturali (3,25%). In base ai dati raccolti dall'Osservatorio, l'età media dei veicoli in Italia ad aprile 2023 è di 9,52 anni. Il valore medio dell'auto, invece, è pari a 16.159,90 euro. Secondo quanto emerso dallo studio, il 67,13% degli utenti dispone della Classe di merito 1. Per quanto riguarda, invece, la top 10 delle marche e dei modelli di auto più diffusi ad aprile 2023, secondo le informazioni dichiarate dagli utenti, l'Osservatorio ha stilato la seguente classifica: Fiat Panda seconda serie

Fiat Panda terza serie

Fiat Grande Punto

Ford Fiesta sesta serie

Fiat 500 (2007-2016)

Lancia Ypsilon terza serie

Fiat Punto terza serie

Volkswagen Golf settima serie

Renault Clio quarta serie

Ford Fiesta quinta serie (Facile.it evidenzia che i dati dell'Osservatorio sono basati su 13.535.186 preventivi effettuati in Italia dagli utenti sul suo sito, tra il primo aprile 2022 e il 30 aprile 2023 e i relativi risultati di quotazione prodotti)