UNRAE, mercato delle auto usate in calo a febbraio 2023

Dopo una partenza positiva a gennaio 2023 , il mercato delle auto usate in Italia torna in territorio negativo a febbraio . Secondo la nuova fotografia scattata da UNRAE di questo mercato, nel mese di febbraio ci sono stati 401.117 trasferimenti di proprietà rispetto ai 404.966 dello stesso periodo 2022. Si tratta di un calo dell'1% . Più nello specifico, i trasferimenti netti cedono l’1,5%, mentre le minivolture rimangono sostanzialmente stabili (-0,2%).

SALE LA QUOTA DELLE IBRIDE

Entrando più nel dettaglio del rapporto di UNRAE, tra le motorizzazioni, il diesel rimane sempre la scelta preferita anche se con una quota in calo. A febbraio, i modelli diesel hanno ottenuto un market share del 47,3% contro il 49,6% del 2022. A seguire troviamo i modelli benzina con una quota del 40,1% (39,7% nel 2022). Sale l'interesse per le ibride che raggiungono il terzo posto in questa particolare classifica con un market share del 4,8% contro il 3,3% del 2022. Quarto posto per il GPL con un market share del 4,5% (4,3% nel 2022). A seguire i modelli a metano e poi quelli Plug-in ed elettrici.